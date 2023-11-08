Niğde Valisi Çelik ve Belediye Başkanı Özdemir'den "10 Kasım" mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çelik, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu, büyük komutan, eşsiz devlet adamı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 85. yılında ulusça saygı, sevgi ve şükranla andıklarını belirtti.

Büyük Önder Atatürk'ün, ülkenin içinde bulunduğu imkansızlıklara boyun eğmemiş, kararlı ve dirençli tutumuyla milli mücadelede Türk halkını zafere ulaştırdığına işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"İstiklal mücadelesine önderlik ederek ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için yoğun bir gayret gösteren Gazi Mustafa Kemal, üstün askeri dehası ve kararlı duruşuyla başarılı bir komutan ve lider olarak milli belleğimizde ve dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Türk ulusunun kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk, başarılarıyla, tutum ve davranışlarıyla sadece Türk milletine değil, dünya milletlerine örnek olmuştur. Aramızdan ayrılışının 85. yılında tarihe ve bütün insanlığa mal olan Büyük Önder Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında minnet ve rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği ve vizyonu sayesinde bizler bugün bağımsız, güçlü ve gelişmiş bir ülkede yaşıyoruz. Atatürk'ün bize bıraktığı mirası korumak ve geliştirmek için her birimiz üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Onun fikirleri, ilkeleri ve devrimleri bize yol göstermeye devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, onların bize emanet ettiği Cumhuriyetimize sahip çıkmaya söz veriyoruz. Türk milleti olarak, Atatürk'ün izinden ayrılmadan, birlik ve beraberlik içinde daha aydınlık bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz."