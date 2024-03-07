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Niğde Valisi Cahit Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

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Niğde Valisi Cahit Çelik, Türk kadınına verilen hakların Cumhuriyetin önemli kazanımlarından olduğunu belirterek, kadınların başarılarına ve toplumda söz sahibi olmalarına vurgu yaptı. Çelik, kadınların eşit haklara sahip olmalarının ve sorunlarının çözülmesinin önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti ve tüm kadınların gününü kutladı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, Türk kadınına verilen hakların Cumhuriyetin önemli kazanımlarından olduğunu belirtti.

Eğitim, bilim, kültür, sanat, siyaset, ekonomi ve spor gibi alanlarda büyük başarılar ortaya koyan kadınların annelik gibi manevi görevinin yanı sıra toplumda söz sahibi olmanın da haklı onurunu yaşadıklarını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye, kadın hakları alanında öncü bir ülke olarak özgün bir deneyime sahip. Hiç unutulmamalıdır ki modern, demokratik, ileri bir toplum ve güçlü bir ekonominin olması için kadınların hak, fırsat ve imkanlardan eşit yararlanmaları ve sorunlarının çözülmesi ihmal edilmemesi gereken bir sorumluluktur. Başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleriyle eşleri olmak üzere dünyayı sevgiyle dolduran tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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