Niğde Valisi Çelik'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, 30 Ağustos'un Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletin azim ve kararlılığıyla kazanılan büyük zaferlerden olduğunu belirtti.

Tüm imkansızlıklara rağmen büyük bir zafer elde edildiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Büyük bir inanç, kararlılık ve fedakarlıkla elde edilen bu zafer Türk milletinin bağımsız yaşama iradesinin, vatan ve bayrak sevgisinin en güçlü ifadesidir. 30 Ağustos Zaferi, birlik ve beraberlik ruhuyla nelerin başarılabileceğini tüm dünyaya göstermiş, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesi veren birçok millete de ilham kaynağı olmuştur. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün idaresinde kazanılan bu zafer, milletimizin vatan sevgisi, kahramanlığı ve inancının simgesi olarak tarihimizdeki müstesna yerini almıştır. Bugün bizlere düşen en büyük görev, atalarımızdan emanet aldığımız bu aziz vatanı, Cumhuriyetimizin değerlerini ve bağımsızlığımızı ilelebet korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."