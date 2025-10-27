Haberler

Niğde Valisi Çelik'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Güncelleme:
Niğde Valisi Cahit Çelik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümünü milletçe büyük gurur, heyecan ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen eşsiz mücadelenin ardından Cumhuriyet'in kurulduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki kararlılığının, milli iradenin ve ortak değerlerimizin en güçlü ifadesidir. Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkma idealine olan bağlılığımızın simgesidir. Bizlere düşen en büyük sorumluluk bu aziz emaneti korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara daha güçlü bir Türkiye olarak devretmektir. Cumhuriyetimizin kazandırdığı değerler sayesinde ülkemiz eğitimden sağlığa, sanayiden teknolojiye kadar pek çok alanda büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin daim olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
