Niğde Valisi Çelik'ten 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çelik, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e "mareşallik" rütbesi ve "gazilik" ünvanının verildiği 19 Eylül'ün, kahraman gazilerin aziz hatıralarını canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak için her yıl Gaziler Günü olarak kutlandığını anımsattı.

Gazilerin vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için canlarını hiçe sayarak mücadele ettiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti.

"Cesaret ve onurlarıyla tarihimize yön veren gazilerimiz milletimizin gönlünde ölümsüzleşmiş kahramanlardır. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz, bu toprakları bizlere ebedi yurt kılmış, milli birliğimizin ve bağımsızlığımızın teminatı olmuşlardır. ?Bizler, şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan bu cennet vatanı korumak ve yüceltmek için onların gösterdiği fedakarlığın bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz. Hayatta olan gazilerimize hak ettikleri saygı ve hürmeti göstermek, onların yanında olmak ve sorunlarıyla yakından ilgilenmek milletçe en önemli sorumluluklarımızdandır. Bağımsızlığımızın ve hürriyetimizin simgeleri olan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize ve değerli ailelerine şükranlarımı, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."