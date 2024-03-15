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Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Mesajı

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Niğde Valisi Cahit Çelik, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Çelik, Çanakkale Zaferi'nin tarihte eşine az rastlanır kahramanlık destanlarından biri olduğunu belirtti ve Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık uğruna canını vereceğini vurguladı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor.

Niğde Valisi Cahit Çelik, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin tarihte eşine az rastlanır kahramanlık destanlarından biri olduğunu belirtti.

Türk milletin hiçbir toplumun boyunduruğu altına girmeyeceğini, hürriyet ve bağımsızlık uğruna gözünü dahi kırpmadan canını vereceğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Çanakkale destanı, büyük Türk milletinin, vatan, bayrak, istiklal ve hürriyet uğruna neler yapabileceğinin en güzel örneğidir. Üzerinde yaşadığımız kutsal topraklar, vatan, bayrak, millet sevgisiyle şehadet ve gazilik mertebesine yükselen, ismi bilinen, bilinmeyen tüm kahramanlarımızın bugünkü nesillere armağanı ve ebediyete kadar koruyacağımız yegane varlığımızdır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı ve milleti uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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