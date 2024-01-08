Niğde Valisi Cahit Çelik, İdareciler Günü'nü kutladı

Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çelik, mesajında, idarecilerin temsil ettikleri resmi kurumlarla, milletin her türlü ihtiyacını devlet adına tespit edip, ülkenin kalkınmasına ve gelişmesi için özveriyle mesai yaptıklarını belirtti.

İdarecilerin gününü kutlayan Çelik, "Başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimiz olmak üzere, ebediyete intikal etmiş olan tüm idarecilere Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta bulunan tüm idarecilere mutlu, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir meslek hayatı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.