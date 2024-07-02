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Niğde Valisi, LGS'de 500 tam puan alan öğrencileri kabul etti

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Niğde Valisi Cahit Çelik, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan 4 öğrenci ve ailelerini kabul etti. Vali Çelik, öğrencileri tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi ve Niğde'nin eğitim potansiyelini artırmayı umduğunu belirtti.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan 4 öğrenci ve ailelerini kabul etti.

Vali Çelik, dereceye giren Şehit Varol Tosun Ortaokulu öğrencisi Muhammet Tuğra Patlar, Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hamza Kaya, 23 Nisan Havacılar Ortaokulu öğrencisi İpek Işıl Varolan ve ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Niğde Ortaokulu öğrencisi Rüzgar Egehan Uçan ve aileleriyle makamında görüştü.

Öğrencileri tebrik eden Çelik, çeşitli hediyeler verdi.

Öğrencilere eğitim hayatında başarı dileyen Çelik, "Niğde'nin eğitim konusunda potansiyeli yüksek, umarım bu başarı sayısını artırırız. Öğrencilerimizi ve onları yetiştiren ailelerini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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