Niğde Valisi Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik, koruyucu ailelere ziyarette bulundu
Niğde Valisi Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal ile birlikte koruyucu aileleri evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın koruyucu ailelerin önemini vurgulayan mektupları ailelere iletilerek, onların gösterdiği özveri anlatıldı. Ziyarette, bir çocuk piyanoda dinleti sundu.
Niğde Valisi Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik, koruyucu ailelere ziyarette bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal ile koruyucu aileleri evlerinde ziyaret etti.
Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın koruyucu ailelerin önemini vurgulayan ve onların gösterdiği özveriyi anlatan mektuplarını ailelere iletti.
Ziyarette, Yücel çiftinin koruyucu ailesi olduğu bir çocuk, piyanoda dinletisi sundu.