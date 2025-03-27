Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

Yunan askerlerinin skandal Türkiye sloganına MSB kayıtsız kalamadı
Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız

Özel'in adaylık sorusuna verdiği yanıt Yavaş'ı küplere bindirecek
Uludağ'daki otel yangınında acı kayıp! Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti

Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti
İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı

Bilançoyu açıklayan Yerlikaya'dan sert tepki: Asitler, baltalar nedir?

Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Ramazan Bayramı Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Valisi Cahit Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda yardımlaşma, dayanışma ve toplumsal birlikteliğin önemine vurgu yaptı. Bayramın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yoğun şekilde yaşandığı ramazan ayını geride bıraktıklarını belirtti.

Ramazan Bayramı'na erişmenin huzur ve mutluluğunu milletçe yaşadıklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bayramlar, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olduğu, toplumsal dayanışma ve kardeşlik bağlarının güçlendiği özel günlerdir. Bu anlamlı günlerde büyüklerimizin gönlünü almalı, küçüklerimizi sevindirmeli, ihtiyaç sahiplerine destek olunmalı, hastalarımızı ve yaşlılarımızı ziyaret ederek onlara moral vermeliyiz. Bayramın manevi ikliminde birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor, hemşehrilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title