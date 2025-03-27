Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Ramazan Bayramı Mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yoğun şekilde yaşandığı ramazan ayını geride bıraktıklarını belirtti.

Ramazan Bayramı'na erişmenin huzur ve mutluluğunu milletçe yaşadıklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bayramlar, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olduğu, toplumsal dayanışma ve kardeşlik bağlarının güçlendiği özel günlerdir. Bu anlamlı günlerde büyüklerimizin gönlünü almalı, küçüklerimizi sevindirmeli, ihtiyaç sahiplerine destek olunmalı, hastalarımızı ve yaşlılarımızı ziyaret ederek onlara moral vermeliyiz. Bayramın manevi ikliminde birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor, hemşehrilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."