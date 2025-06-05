Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Kurban Bayramı Öncesi Tedbirler Açıklaması

Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Kurban Bayramı Öncesi Tedbirler Açıklaması
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Niğde Valisi Cahit Çelik, Kurban Bayramı öncesi emniyet ve asayiş tedbirleri ile trafik kurallarına uyulması konusunda vatandaşları uyardı. Bayram süresince 3.024 personel görev yapacak.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Kurban Bayramı öncesi kentteki tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, Valilikte yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı çerçevesinde il genelinde emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında 24 saat esasına göre tüm birimlerin gerekli tedbirleri aldığını söyledi.

Bayram süresince emniyet teşkilatından 680, jandarmadan ise 2 bin 344 personelin görev yapacağını dile getiren Vali Çelik, şunları kaydetti:

"Tüm sürücülerimizi, vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymaya davet ediyoruz. Sürücüler araç kullanırken hız ihlali yapmasınlar. Özellikle drift atan, alkollü ve aşırı hızlı araç kullanan sürücülerle ilgili cezalar önümüzdeki süreçte daha da caydırıcı olacak. Diğer taraftan düğünlerde yol kapatmalar, trafik güvenliğini tehlikeye sokacak hareketlere caydırıcı cezalar verilecek. Dolayısıyla herkesi kurallara uymaya davet ediyorum. Bugün arife günü. İnşallah hep birlikte huzur içinde Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Bu vesileyle tüm Niğdeli hemşehrilerimin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Hamza Tav - Güncel
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