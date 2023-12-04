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Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Dünya Kadın Hakları Günü Mesajı

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Niğde Valisi Cahit Çelik, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla kadınların güçlendirilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğini vurgulayan bir mesaj yayımladı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Cahit Çelik, mesajında, çağdaş, demokratik, ileri bir toplum olabilmek için kadınların güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset ve hukuk alanlarında fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Kadınların kutsal annelik görevlerinin yanı sıra fedakarlığı, sevecenliği, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle her zaman ailesine ve topluma önemli katkılar sunduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdiği 1934'ten günümüze kadınlarımız, hayatın her alanında başarıyla görev almıştır. Bugüne kadar ülkemizin gelişmesine büyük katkıda bulunan Türk kadını, bu katkılarını artırarak sürdürmekte, kendine güvenen ve üreten bireyler olarak toplumsal yaşamı yönlendirmekte, yurt içinde ve dışında önemli başarılar kazanmaktadır. Tüm kadınların, bu anlamlı gününü en içten dileklerimizle kutluyor, sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlarımıza başarı, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim."

Kaynak: AA / Güncel

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