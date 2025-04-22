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Niğde Valisi Cahit Çelik'ten 23 Nisan Mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik'ten 23 Nisan Mesajı
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Niğde Valisi Cahit Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü kutlayarak, çocuklara verilen önemin altını çizdi.

Niğde Valisi Cahit Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

23 Nisan'da Türk milletinin kendi kaderine sahip çıktığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesi, geleceğimizin teminatı evlatlarımıza duyulan güvenin ve verilen önemin en güzel göstergesidir. Milletimizin bağımsızlık azmi ve kararlılığıyla temelleri atılan Türkiye Cumhuriyeti, geleceğe güçlü adımlarla yürümeye devam ederken, bu yolda en büyük güvencemiz, iyi eğitim almış, milli ve manevi değerlerine bağlı, öz güveni yüksek, donanımlı çocuklarımız olacaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ilk meclisimizin değerli üyelerini, tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyor, tüm çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

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Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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