Niğde Valisi Cahit Çelik'ten 1 Mayıs Mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, alın teriyle hayatını kazanan, emeğiyle ülkenin kalkınmasına ve milletin refahına katkı sunan tüm işçi ve emekçilerin bayramını tebrik etti.

Emeğin toplumların en kıymetli hazinesi olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken en büyük gücümüz, üretimin, gelişmenin ve dayanışmanın mimarları olan emekçi kardeşlerimizin özverili çalışmalarından doğmaktadır. Ülkemizin dört bir yanında azim ve kararlılıkla çalışan emekçilerimiz, sosyal ve ekonomik hayatımızın taşıyıcı unsurlarıdır. Üretimin her aşamasında emeğiyle var olan işçi kardeşlerimiz, toplumun ortak geleceğine büyük katkılar sağlamaktadır. Emeğiyle ülkemize değer katan, alın teriyle hayatımıza değer kazandıran tüm işçi ve emekçi kardeşlerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."