Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı

Borsa İstanbul operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

Güvenlik kamerasına bant atan isim de tutuklular arasında
Pervin Buldan üzüntüden çöktü

Pervin Buldan üzüntüden çöktü
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis saklandığı yerde böyle yakaladı

Niğde Valisi Cahit Çelik'ten 1 Mayıs Mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik'ten 1 Mayıs Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Valisi Cahit Çelik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi ve emekçilerin bayramını kutladı. Çelik, emeğin önemine vurgu yaparak, çalışanların ülkenin kalkınmasındaki rollerini öne çıkardı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, alın teriyle hayatını kazanan, emeğiyle ülkenin kalkınmasına ve milletin refahına katkı sunan tüm işçi ve emekçilerin bayramını tebrik etti.

Emeğin toplumların en kıymetli hazinesi olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken en büyük gücümüz, üretimin, gelişmenin ve dayanışmanın mimarları olan emekçi kardeşlerimizin özverili çalışmalarından doğmaktadır. Ülkemizin dört bir yanında azim ve kararlılıkla çalışan emekçilerimiz, sosyal ve ekonomik hayatımızın taşıyıcı unsurlarıdır. Üretimin her aşamasında emeğiyle var olan işçi kardeşlerimiz, toplumun ortak geleceğine büyük katkılar sağlamaktadır. Emeğiyle ülkemize değer katan, alın teriyle hayatımıza değer kazandıran tüm işçi ve emekçi kardeşlerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.