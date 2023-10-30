Niğde Valisi Cahit Çelik, Kızılay Haftası'nı kutladı

Niğde Valisi Cahit Çelik, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı.

Türk Kızılay'ının sevgi, hoşgörü, şefkat, merhamet ve dayanışma kültürünün anlamlı bir tezahürü olduğunu belirten Vali Cahit Çelik; "1868 yılında, yaralı askerlere yardım amacıyla Hilal-i Ahmer ismiyle kurulan ve Cumhuriyet döneminde adı Türk Kızılay Derneği olarak değiştirilen Türk Kızılay'ı, kurulduğu günden bu yana savaşta, barışta ve doğal afetlerde Aziz Milletimizin yanında olduğu gibi, hiçbir din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm dünyada yardıma muhtaçlara da elini uzatmaktadır. İnsana en büyük değeri veren medeniyet birikimimizin bir gereği olarak zorda kalana yardım etmeyi görev kabul eden Türk Kızılay'ı, halkımızdan aldığı güç ve destekle gerek yurt içinde gerek yurt dışında meydana gelen her felaketin ardından tüm insanların yardımına ilk olarak koşan kuruluş olması takdire şayandır. Aziz Milletimizin sevgi, hoşgörü, şefkat, merhamet ve dayanışma kültürünün anlamlı bir tezahürü olan Türk Kızılay'ı üstlendiği görevi kurulduğu günden bu yana başarıyla yerine getiriyor. Yaptığı hizmetlerle halkımızın olduğu kadar dünya mazlum ve muhtaçlarının da gönlünde taht kurdu. Niğdeli hemşerilerimizin ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak bu ulvi görevi üstlenen Türk Kızılay'ının değerli yönetici ve çalışanları ile hayırsever vatandaşlarımızın Kızılay Haftası'nı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı. - NİĞDE