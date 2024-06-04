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Niğde Valisi Cahit Çelik, Dünya Çevre Günü'nde çevre korumasının önemini vurguladı

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Niğde Valisi Cahit Çelik, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki önemi üzerine bir mesaj yayımladı. Çelik, doğaya saygılı ve çevreye duyarlı bir tüketim anlayışının toplumsal hayatta yerleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Niğde Valisi Cahit Çelik, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, yaşadıkları çevreyi bir emanet olarak görüp koruma ve istikbale bırakmanın herkesin görev ve sorumluğu olduğunu belirtti.

Bu şuurla var olan doğal zenginliğin korunmasına ve doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla yönetilmesine imkan sağlayacak tedbirleri hayata geçirmenin hayati öneme sahip olduğuna işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Doğaya saygılı, çevreye duyarlı, israf yerine kanaati esas alan bir tüketim anlayışını toplumsal hayatta yerleştirmemiz gerekmektedir. İlimizin, sanayi, tarım ve turizm alanında kalkınması için çalışırken çevreye karşı sorumluluğumuzu unutmadan adımlar atmaya, Niğdeli hemşehrilerimizin daha temiz, daha sağlıklı, daha güvenli ve daha mutlu bir fiziki çevrede yaşaması için elimizden gelen gayret ve çabayı göstermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

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