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Niğde Valisi Cahit Çelik, Dijital İçerik Üreticileriyle Toplandı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Dijital İçerik Üreticileriyle Toplandı
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Niğde Valisi Cahit Çelik, dijital içerik üreticileriyle bir araya gelerek, gençlerin dijital okuryazarlığını artırma, dijital etik kurallarını benimseme ve asılsız bilgilerin yayılmasını önleme konularında istişarelerde bulundu. Ayrıca, Niğde’nin kültürel ve turistik potansiyelini tanıtacak yeni bir sosyal medya platformunun oluşturulması hedefleniyor.

Niğde Valisi Cahit Çelik, dijital içerik üreticileriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda gençlerin dijital okuryazarlık konusunda bilinçlendirilmesi, dijital etik kuralları, asılsız bilgilerin yayılmasının önlenmesi ve kamu hizmetlerinin doğru şekilde anlatılması gibi konuların ele alındığı belirtildi.

Öte yandan, Niğde Seni Çağırıyor Projesi kapsamında oluşturulacak sosyal medya platformuyla, kentin kültürel ve turistik potansiyelinin tanıtılması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çelik, sosyal medyanın geniş kitlelere ulaşarak farkındalık oluşturma gücüne sahip olduğunu belirterek, sosyal medyanın doğru ve bilinçli kullanımının toplumsal fayda sağlamak açısından büyük önem taşıdığını bildirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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