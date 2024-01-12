Niğde Valisi Cahit Çelik basın mensuplarıyla buluştu

Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çelik, Niğde Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, basın mensuplarının gününü kutladı.

Gazetecilerin halkın sesi olduğunu belirten Çelik, ilkeli, dürüst, ahlaklı, vatanını seven bir çerçevede yapılan haberciliğin ülkeye de hizmet ettiğini söyledi.

Çelik, gazeteci ve vatandaşların desteğiyle memlekette huzur ve güvenliğin daha iyi bir şekilde temin edileceğini aktararak, "Görevi başında şehit olan, öldürülen tüm gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum. Özellikle son dönemde 7 Ekim'den bu yana Gazze'de inanılmaz bir trajedi var. Orada 200'e yakın gazeteci hayatını kaybetti. Bu anlamda gazetecilik gerçekten zor bir iş. Biz de bazen gece yarısı bir yere gittiğimizde bir gazeteci arkadaşımızın haber yapmak için orada olduğunu görüyoruz. O anlamda işlerinizde kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.