Niğde Valiliği'nden Yetkisiz Yardım Toplayanlara Uyarı

Niğde Valiliği, kamuya açık alanlarda yardım toplamak isteyen kişi ve kuruluşların önceden izin alması gerektiği uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde yapılan son denetimlerde, kent dışından gelen bazı kişilerin SMA hastası çocuklar adına stant açarak, Valilikten izin ve yetki belgesi almadan yardım topladıkları tespit edildi.

Yürütülen işlemler neticesinde, yetkisiz yardım toplayan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı ve toplanan paralar tutanakla teslim alınarak ilgili çocuğun resmi hesap numarasına yatırıldı.

İyi niyetlerin istismar edilmesini önlemek amacıyla vatandaşlardan yardım toplayan kişilerden Valilik onaylı fotoğraflı yetki belgesi talep etmeleri, belgesi bulunmayan kişi ve stantlara itibar etmemeleri, şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden kolluk birimlerine bildirmeleri hususunda dikkatli ve duyarlı olmaları istendi.