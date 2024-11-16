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Niğde Üniversitesinde Yöresel Ürünlerle Çikolata Üretimi

Niğde Üniversitesinde Yöresel Ürünlerle Çikolata Üretimi
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde öğrenciler, yöresel ürünler kullanarak çikolata üretti. Çikolatanın içinde elma, ceviz, badem, kayısı gibi yerel malzemeler kullanıldı. Öğretim görevlisi Mevlüt Ölmez, bu çikolatanın daha sağlıklı ve sürdürülebilir olduğunu vurguladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yöresel ürünler kullanılarak çikolata üretildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Mevlüt Ölmez, öğrencilerle beraber yöresel ürünleri kullanarak çikolata yaptı.

Ölmez, Aşçılık Uygulama Mutfağı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çikolatayı hazırlarken kentin gastronomi ürünlerini kullandığını söyledi.

Çikolata içerisinde elma, ceviz, badem, kayısı gibi ürünlerin olduğunu vurgulayan Ölmez, "Malzemeler arasında en çok kullandığımız ürün kentin misket elması. Bu malzemeleri kullanmamızın nedeni yerel ürünlerimizin tadının daha baskın olması. Maliyeti de diğer çikolatalara göre düşük. Bu çikolatamız herkes tarafından uygulanabilir ve sürdürülebilir. Protein açısından yüksek, kalori açısından düşük bir çikolata. Henüz çikolatamıza bir isim vermedik ama isim ve tescil çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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