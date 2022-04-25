Niğde Ticaret Borsası, 550 aileye gıda yardımında bulundu - Haberler

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Niğde Ticaret Borsası, 550 aileye gıda yardımında bulundu

AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
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Niğde Ticaret Borsası, 550 aileye gıda yardımında bulundu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Niğde Ticaret Borsası (NTB), ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

NİĞDE (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Niğde Ticaret Borsası (NTB), ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

NTB'den yapılan açıklamaya göre, TOBB ve NTB tarafından ihtiyaç sahibi 550 aileye yapılan gıda yardımlarını, NTB meclis üyeleri belirlenen ailelere teslim etti.

NTB Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Uyanık, geleneksel olarak yürüttükleri bu faaliyetle ihtiyaç sahibi ailelere katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Yapılan bu anlamlı faaliyete öncülük eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurul ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

Türkiye, Niğde, Güncel, Haberler

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