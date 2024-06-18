Niğde Teknopark ile Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Niğde Teknopark ile Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesi arasında Ar-Ge, proje geliştirme, ticarileştirme ve tecrübe paylaşımı konularında işbirliği protokolü imzalandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden (NÖHÜ) yapılan açılamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen törende, NÖHÜ Rektörü ve Niğde Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Uslu ve Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Zakir Jumakulov, protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında, öğrencilerin Kazakistan'daki Tomiris Start-Up Desteğinden faydalanmasına ilişkin karşılıklı mentörlük desteği sağlanacak ve iki üniversite ortaklığında Kazakistan'da uluslararası hackathon düzenlenecek. Ayrıca protokolde çevrim içi ve yüz yüze eğitim ile etkinlikler aracılığıyla tecrübe paylaşımı faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Öte yandan, proje geliştirme ve ticarileştirme süreçlerine de odaklanan protokol çerçevesinde Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığının bilim fonlarına yönelik her iki üniversite ortaklığında projeler hazırlanacak ve Kazakistan'da girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik politika ve yönetmelik oluşturulmasına katkı sağlanacak.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesi ile imzalanan işbirliği protokolüyle iki üniversite arasında özellikle Ar-Ge, ticarileştirme ve proje geliştirmeyle bilim fonlarından faydalanma açısından karşılıklı yararlar elde edileceğini belirtti.

NÖHÜ'nün özellikle Niğde Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla girişimcilik ve Ar-Ge potansiyelini kullanarak Kazakistan'da Ar-Ge ve girişimcilik ekosisteminin oluşturulmasına önemli katkılar sağlayacağına vurgulayan Uslu, "Ayrıca imzalanan bu protokol ile kardeş Kazakistan ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin güçlenmesi, politika entegrasyonunun artırılması ve iki ülke adına girişimcilik ekosistemi ile ticaret ilişkilerinin geliştirilmesinin hedefleniyor." ifadelerini kullandı.