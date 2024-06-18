Üye Girişi
Haberler

Niğde Teknopark ile Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Teknopark ile Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesi arasında Ar-Ge, proje geliştirme, ticarileştirme ve tecrübe paylaşımı konularında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, öğrencilerin Kazakistan'daki Tomiris Start-Up Desteğinden faydalanmasına ilişkin karşılıklı mentörlük desteği sağlanacak ve iki üniversite ortaklığında Kazakistan'da uluslararası hackathon düzenlenecek.

Niğde Teknopark ile Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesi arasında Ar-Ge, proje geliştirme, ticarileştirme ve tecrübe paylaşımı konularında işbirliği protokolü imzalandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden (NÖHÜ) yapılan açılamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen törende, NÖHÜ Rektörü ve Niğde Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Uslu ve Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Zakir Jumakulov, protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında, öğrencilerin Kazakistan'daki Tomiris Start-Up Desteğinden faydalanmasına ilişkin karşılıklı mentörlük desteği sağlanacak ve iki üniversite ortaklığında Kazakistan'da uluslararası hackathon düzenlenecek. Ayrıca protokolde çevrim içi ve yüz yüze eğitim ile etkinlikler aracılığıyla tecrübe paylaşımı faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Öte yandan, proje geliştirme ve ticarileştirme süreçlerine de odaklanan protokol çerçevesinde Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığının bilim fonlarına yönelik her iki üniversite ortaklığında projeler hazırlanacak ve Kazakistan'da girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik politika ve yönetmelik oluşturulmasına katkı sağlanacak.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesi ile imzalanan işbirliği protokolüyle iki üniversite arasında özellikle Ar-Ge, ticarileştirme ve proje geliştirmeyle bilim fonlarından faydalanma açısından karşılıklı yararlar elde edileceğini belirtti.

NÖHÜ'nün özellikle Niğde Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla girişimcilik ve Ar-Ge potansiyelini kullanarak Kazakistan'da Ar-Ge ve girişimcilik ekosisteminin oluşturulmasına önemli katkılar sağlayacağına vurgulayan Uslu, "Ayrıca imzalanan bu protokol ile kardeş Kazakistan ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin güçlenmesi, politika entegrasyonunun artırılması ve iki ülke adına girişimcilik ekosistemi ile ticaret ilişkilerinin geliştirilmesinin hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kazakistan Niğde Eğitim Güncel Haberler

İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti

İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti

 Bakan Şimşek talimatı vermişti! Bayramın kaymağını yiyen sektörler incelendi, çok sayıda işletmeye ceza uygulandı

Bakan Şimşek talimatı vermişti! Bayramın kaymağını yiyen sektörler incelendi, çok sayıda işletmeye ceza uygulandı

 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın

Bakmadan Geçme

Valorant çöktü mü? 18 Haziran Valorant sorun mu var, neden açılmıyor, bağlanmıyor? Yurtiçi kargo bayramda açık mı? Yurtiçi kargo bayramda dağıtım yapıyor mu, saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Bankalar hangi gün açılacak? Bankalar ne zaman, hangi tarihte mesaiye başlıyor? Bayramda bankalar kapalı mı, açık mı? House Of The Dragon hangi platformda? House Of The Dragon dizisi nerede, hangi platformda? Arda Güler İlk 11'de oynayacak mı? Arda Güler Türkiye - Gürcistan maçında var mı, kadroda mı? Turkcell bayramda açık mı? Turkcell bayileri bayramda kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Metro market bayramda açık mı? Metro market bayramda çalışıyor mu, kaça kadar açık? Trendyol Express bayramda çalışıyor mu? Trendyol Express bayramda açık mı, kapalı mı? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 18 Haziran Salı Survivor yeni bölüm! Döviz büroları bayramda açık mı? Döviz büroları kurban bayramında kapalı mı, açık mı? Kurban Bayramında yollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara bedava mı? Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye - Gürcistan maçı nereden izlenir? Yalan dizisi hangi gün? Yalan dizisi hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Sansar Salvo tutuklandı mı? Ünlü rapçi Sansar Salvo neden cezaevine girdi, sebebi ne? Sansar Salvo neden hapse girdi? Bayram hangi gün bitiyor? Kurban Bayramı kaç gün sürecek, ayın kaçında, hangi tarihte bitecek?
Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi! Vatandaşlar güçlükle ayırdı

Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi! Vatandaşlar güçlükle ayırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title