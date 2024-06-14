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Niğde protokolü bayramlaşma programında buluştu

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Niğde Protokolü, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.

Niğde Protokolü, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.

Niğde Öğretmenevinde Vali Cahit Çelik'in ev sahipliğindeki programa, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Niğde Belediye Başkan Vekili Bülent Küçüktuna, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Programın ardından protokol üyeleri Niğde Şehitliğini de ziyaret ederek, şehit aileleriyle bayramlaştı.

Kaynak: AA / Güncel

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