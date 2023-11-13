Niğde Patates Araştırma Enstitüsü, Topraksız Tarım Sistemiyle Üretim Kapasitesini Arttırdı

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü, havada ve suda yetiştirdiği patates tohumlarıyla daha yüksek verim sağlıyor. Kurdukları seralarda topraksız tarım sistemiyle 2 milyon adet mini yumru kapasitesine ulaşan enstitü, yerli ve milli çeşitlerin çiftçilere daha kaliteli ve ucuz ulaştırılmasını hedefliyor.

Yerli patates çeşitlerini ülke tarımına kazandıran Niğde Patates Araştırma Enstitüsü, kurduğu seralarda hayata geçirdiği topraksız tarım sistemiyle üretim kapasitesini arttırdı.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü, havada ve suda yetiştirdiği patates tohumlarıyla daha yüksek verim sağlıyor. Klasik yöntem olan toprakta üretim yapıldığında bir bitkiden 5-6 tohumluk elde eden enstitü, topraksız tarım sistemiyle bu sayıyı 50 -150 arasına çıkardı. Kurmuş oldukları tam kontrollü seralarda topraksız sistemle birlikte 2 milyon adet mini yumru kapasitesine ulaşan enstitü, 12 ay boyunca tohumluk üretiyor. Tohumluk üretiminde maliyeti azaltan, verimi arttıran sistemle ilgili bilgi veren Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, amaçlarının yerli ve milli çeşitlerin çiftçilere daha kaliteli ve ucuz ulaştırılması olduğunu söyledi. Pırlak, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle yürüttüğümüz ıslah çalışmaları neticesinde enstitümüz 10 adet yerli ve milli çeşidi ülke tarımına kazandırdı. Çeşitlerimizden 8 tanesini yerli firmalara devrettik ve bu çeşitlerimizin yerli firmalar tarafından üretiminin yapılması, sertifikalandırılıp çiftçilerimize ulaştırılmasını sağlamak için de enstitümüzde ileri kademede tohumluklar üretiyoruz" dedi.

Aeroponik serada üretim kapasitesini arttırdıklarına değinen Pırlak, "Tamamen topraksız ortamda aeroponik sistemde tamamen köklere belli zamanlarda besin solüsyonu püskürtülmesi ile biz 6-7 kez hasat yapabiliyoruz. Topraklı sistemde biz bir bitkiden 6-7 adet mini yumru elde ederken bu sistemle 50 ile 150 arasında mini yumru elde ediyoruz. Enstitümüzde 12 ay boyunca tohumluk üretme çalışmalarına devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - NİĞDE