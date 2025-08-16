Niğde Otoyolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

ANKARA- Niğde Otoyolu'nda kamyonun otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara Niğde Otoyolu'nun Pınarcık mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KBJ plakalı kamyon, aynı yönde giden 01 DJU 33 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunanlar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan C.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.