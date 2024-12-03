Niğde OSB'de Plastik Çerçeve Fabrikasında Yangın Çıktı
Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde bir plastik çerçeve fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmiş değil.
Niğde Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) plastik çerçeve fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Niğde OSB 3. Cadde'de bulunan plastik çerçeve üretilen fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlileri yangına müdahale ederken polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Niğde Valisi Cahit Çelik de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.
Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutması çalışması başlattı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.