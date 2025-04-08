Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Ameliyathane Hemşireliği Eğitim Programı Başladı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Ameliyathane Hemşireliği 2. Dönem Sertifikalı Eğitim Programı' başladı. 10 kursiyerin kabul edildiği eğitim, hemşirelerin ameliyathanede görevlerini daha etkin ve verimli yürütmelerini amaçlıyor.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Ameliyathane Hemşireliği 2. Dönem Sertifikalı Eğitim Programı" başladı.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen eğitime toplam 10 kursiyer kabul edildi. 1 ay sürecek eğitimden sonra sınav yapılacak.
Eğitim kapsamında ameliyathanede çalışan hemşirelerin görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütmeleri amaçlanıyor.
Sertifika programına ilçelerden ve başka illerden kursiyerler de katılabiliyor.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel