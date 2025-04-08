İBB protestolarına katılan 139 sanık hakkında 3 yıla kadar hapis istendi

İmamoğlu protestocularına dava! İşte 139 kişi için istenen ceza
MEB'den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt

Yaz tatili erkene mi çekiliyor? Milyonların merak ettiği soruya yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! Çıkan sonuç enteresan
Kapıkule Sınır Kapısı'nda memurların rüşvet aldığı anlar kamerada

Rüşvet anı kamerada! İnkar etme şansları yok, her şey kayıt altında

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Ameliyathane Hemşireliği Eğitim Programı Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Ameliyathane Hemşireliği 2. Dönem Sertifikalı Eğitim Programı' başladı. 10 kursiyerin kabul edildiği eğitim, hemşirelerin ameliyathanede görevlerini daha etkin ve verimli yürütmelerini amaçlıyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Ameliyathane Hemşireliği 2. Dönem Sertifikalı Eğitim Programı" başladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen eğitime toplam 10 kursiyer kabul edildi. 1 ay sürecek eğitimden sonra sınav yapılacak.

Eğitim kapsamında ameliyathanede çalışan hemşirelerin görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütmeleri amaçlanıyor.

Sertifika programına ilçelerden ve başka illerden kursiyerler de katılabiliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.