Niğde'nin Kuş Envanterine Kır Baykuşu Eklendi

Niğde'nin kuş envanterine yeni bir kuş türü daha eklendi

NİĞDE - Niğde'nin kuş envanterine onlarca yeni tür kazandıran fotoğrafçı ve kuş gözlemcisi Ömer Kilit, bu kez Kır Baykuşunu (Asio Flammeus) kayıt altına aldı.

Niğde'de doğa gözlemcileri tarafından kayıt altına alınan kuş türleri, bölgenin biyolojik çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Özellikle Akkaya Barajı ile Aladağlar bölgesi kuş gözlemcilerinin en çok ender rastlanan kuş türlerini kayıt aldığı noktaların başında geliyor. Son iki yıl içerisinde Niğde'de 237 farklı kuş türü gözlemleyen Ömer Kilit'in kaydettiği Kır Baykuşu, resmi kayıtlara göre Niğde'de ilk kez belgelendi. Bu yeni türle birlikte Niğde'de kayıt altına alınan kuş türü sayısı 283'e yükseldi. Ömer Kilit'in bireysel olarak Niğde kuş listesine kazandırdığı tür sayısı ise 18'e ulaştı. Kır Baykuşunu Akkaya Barajı bölgesinde kaydettiğini belirten fotoğrafçı Ömer Kilit, tespitlerinin uluslararası bir platformda kayıt altına alındığını söyledi.

Bu platformda yapılan kayıtların uzman yetkililer tarafından incelendiğini ifade eden Kilit, "Kullanıcılar bu platforma gözlem verilerini giriyor. Ülkemizde de yetkili uzmanlar bu kayıtları değerlendirip onaylıyor. Özellikle sıra dışı kayıtlar için fotoğraf, ses kaydı ve detaylı açıklamalar talep ediliyor" dedi.

""Kuşları doğal ortamlarında rahatsız etmeden kayıt altına alıyoruz"

Fotoğrafçılık tekniği açısından en zor dallardan birisi olan, zaman, sabır ve özel ekipman gerektiren kuş fotoğrafçılığı ile ilgili bilgi veren fotoğraf sanatçısı Ömer Kilit, kamufle olarak ürkütmemeye çalıştıkları kuşların en doğal hallerini kayıt altına aldığını söyleyerek, "Onları rahatsız etmeden hareket etmeliyiz. Hem kuşları rahatsız etmemek hem de daha kaliteli fotoğraflar elde edebilmek için kamuflaj ağlarına giriyorum. Kuşlar doğayla bütünleştiğin zaman senin zaten varlığını fark etmiyorlar ve sana daha çok yaklaşıyor. Böylece daha güzel, kaliteli fotoğraflar çekiyorsun hem de onlara zarar vermemiş oluyorsun" ifadelerini kullandı.

Burada gözlemlenen türler arasında Poyrazkuşu, Kara Kızılbacak, Kızıl Gerdanlı İncirkuşu, Sarı Bacaklı Kumkuşu, Büyük Suçulluğu, Kızıl Ardıç, Küçük Sinekkapan, Ak Sırtlı Ağaçkakan, Şah Kartal, Kara Gerdanlı Ardıç, Bozkır Ötleğeni gibi birçok tür yer alıyor.

Fotoğraf sanatçısı Ömer Kilit ise Niğde'de kaydettiği kuş türlerini 'fotopyam' hesabından takipçileri ile paylaşıyor.