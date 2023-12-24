Niğde'nin Bahçeli beldesinde erkek cesedi bulundu
Niğde'nin Bahçeli beldesinde boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığı bildirildi. Yapılan incelemede kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi ve ceset otopsi için hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Niğde'nin Bahçeli beldesinde boş arazide erkek cesedi bulundu.
Beldeye bağlı Bahçeli Barajı yakınlarındaki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 45 yaşındaki S.T'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Ceset otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.