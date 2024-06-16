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Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat'ta Kurban Bayramı Kutlanıyor

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Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar kurbanlıklarını kesti. Bayram namazının ardından kurban kesim alanlarına yoğunluk yaşandı.

Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat'ta Kurban Bayramı kutlanıyor.

Niğde'de bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar, Niğde Belediyesinin belirlediği alanlarda kurbanlıklarını kesti. Bazı vatandaşlar da kurbanlıklarını, belediyeye ait kesimhanede, hijyenik ortamda kestirdi.

Kurbanının kesilmesini bekleyen Cumali Gündoğdu, AA muhabirine, kesimde 9. sırada yer aldığını belirterek, hereksin bayramını kutladı.

Pazarda hayvan satan İsmail Akkaş da satışların geçen seneye göre biraz düştüğünü, 150 kurbanlıktan 50'sini satabildiğini ifade etti.

Nevşehir

Nevşehir'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde belediyelerce izin verilen kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşandı.

Bayram namazının ardından vatandaşlar kurban kesim alanlarına geçti.

Kentte, kurban kesiminden hisse dağıtımına profesyonel yöntemlerle hizmet veren özel alanlar rağbet gördü.

Kayseri

Kayseri'de, bayram namazının ardından hem hayvan pazarları hem kesim alanlarında hareketlilik yaşanıyor.

Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'ndeki Beştepeler kurban pazarına gelen vatandaşlar kurbanlıklarını seçiyor.

Bazı vatandaşlar kurbanlıklarını kesecekleri alana götürmek üzere araçlarına yüklerken, bazıları da hayvanları belediye mezbahasında kestiriyor.

Hayvan yetiştiricisi Ali Evcil, AA muhabirine, Yuvalı Mahallesi'nden 250 küçükbaş hayvan getirdiğini ve yarısını sattığını söyledi.

Bayram öncesi satışların çok iyi gittiğini vurgulayan Evcil, küçükbaş kurbanlıkların fiyatlarının 10 bin liranın altında satıldığını dile getirdi.

Hürriyet Mahallesi'ndeki kesim alanına gelen Fatih Çakmak ise satın aldığı küçükbaş kurbanını temiz bir alanda kestirdiğini, burada kesim yapılıp parçalara bölündüğünü, bunun da kendileri için kolaylık olduğunu kaydetti.

Yozgat

Yozgat'ta vatandaşlar, bayram namazının ardından belediye tarafından belirlenen hayvan kesim yerlerinde kurbanlıklarını kesti.

Genellikle büyükbaş kurbanlıklar uzman kasaplar tarafından kesilirken, kurban sahipleri et ve kemikleri parçalama işini üstlendi.

Bazı vatandaşlar ise aldıkları kurbanlıkları kesecekleri alana götürmekte zorlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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