Niğde Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 31 Tutuklama

Niğde merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 31'i tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçlarının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Niğde başta olmak üzere İstanbul, Sinop, Ordu, Sivas, Balıkesir, İzmir, Kocaeli, Bursa, Kilis, Diyarbakır ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 56 şüpheliden 44'ü gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 58 cep telefonu, 46 sim kart, 15 banka kartı, 9 flash bellek, 8 SD kart, 4 laptop, 2 masaüstü bilgisayar, 2 harici disk, tabanca ve çok sayıda evrak, doküman ve muhtelif miktarda para ele geçirildi.

1 milyar 300 milyon lira para trafiği tespit edildi

Suç tarihleri arasında hesap hareketlerinde yaklaşık 1 milyar 300 milyon lira para trafiği tespit edilen zanlıların, mal varlıklarına el koyma, banka ve kripto varlıklarına yönelik bloke işlemleri de başlatıldı.

Gözaltına alınan 44 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 31'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrolle salıverildi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin yurt dışında, 3 zanlının ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Ekipler, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.