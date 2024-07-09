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Niğde merkezli siber suç operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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Niğde merkezli düzenlenen operasyonda siber suçlara yönelik 7 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve biri ise salıverildi.

Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen siber suçlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, haklarında "Nitelikli dolandırıcılık ve müstehcenlik suçunu bilişim sistemlerini kullanarak işlemek ve şantaj" suçundan yakalama kararı bulunan 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Niğde, Mersin ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliden 7'sini yakaladı.

İkametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri ise ifadesinin ardından salıverildi.

Ekipler, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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