Niğde Merkezli Operasyonda 5 Dolandırıcı Tutuklandı
Niğde merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Operasyon sırasında birçok dijital ürün ve banka kartı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı çalışma başlattı.

Ekiplerin Niğde merkezli Ankara, Yozgat, Mersin ve Ordu'da eş zamanlı düzenlediği operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, 7 cep telefonu, 6 sim kartı, 4 flaş bellek, 3 tablet, 5 banka kartı, 4 kredi kartı, dizüstü bilgisayar ve hafıza kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
