Niğde Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu; 9 Tutuklama

1) NİĞDE MERKEZLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONU; 9 TUTUKLAMA

NİĞDE merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 7 ay süren titiz ve teknik takip çalışmanın ardından Niğde, İstanbul, Adana, İzmir ve Burdur'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. 27 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda; 28 sentetik hap, 15 cep telefonu, 15 SIM kart, 2 banka kartı, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 SD kart ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 6 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.