Niğde merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi yakalandı

Niğde merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi yakalandı
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Niğde ilinde başlayan eş zamanlı operasyonlarda, 6 ilde kredi kartı bilgilerini çalarak alışveriş yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi. 8 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

NİĞDE merkezli 6 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kredi kartı bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçirip alışveriş yapan suç örgütüne yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Niğde, Mersin, Hatay, Manisa, İstanbul ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 8 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda ise 9 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 1 masaüstü bilgisayar, 1 harici hard disk ve 1 flaş bellek ele geçirildi.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilip nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı. Olaya ilişkin 1 şüphelinin başka suçtan tutuklu olduğu, 1 şüphelinin ise arandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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