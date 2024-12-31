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Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de Yeni Yıl Kutlamaları

Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de Yeni Yıl Kutlamaları
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Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de, vali ve emniyet müdürleri, görev başındaki güvenlik personelinin yeni yılını kutlayarak tatlı ve çorba ikramında bulundu. 2025 yılının huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunuldu.

Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de, görevi başındaki personelin yeni yılı kutlandı.

Niğde Valisi Cahit Çelik ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, ilk olarak Sungurbey Polis Amirliğini ziyaret etti.

Burada telsizden anons ederek emniyet mensuplarının yeni yılını kutlayan Çelik, personele tatlı ikram etti.

Vali Çelik, daha sonra Derbent Kavşağı'ndaki uygulama noktasını ziyaret ederek, polislere çorba ikramında bulundu.

Niğde-Kayseri kara yolundaki jandarma uygulama noktası ile Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü de ziyaret eden Çelik, personelin yeni yılını kutladı.

Ardından 112 Acil Çağrı Merkezine geçen Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2025 yılının barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Çelik, yeni yıl tedbirleri kapsamında 533 polis ve 152 jandarma olmak üzere toplam 685 personelinin görev yaptığını kaydetti.

Kırıkkale

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve beraberindekiler, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek personelle sohbet etti.

Makas ve Önal, ardından Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Kırıkkale-Ankara kara yolu kontrol noktasındaki jandarma ve polis ekiplerini ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Makas, yılbaşı dolayısıyla görevi başındaki personeli ziyaret ettiklerini söyledi.

Bu yılın kendileri için başarılı bir yıl olduğunu aktaran Makas, "İnşallah bu başarıların üzerine yenilerini ekleyerek milletimizin huzuru için ekipçe çalışacağız." dedi.

Son olarak Yüksek İhtisas Hastanesini ziyaret eden Makas, yeni doğan 2 bebeğe altın taktı, hastane çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Yozgat

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Göçer ile112 Acil Çağrı Merkezi, huzurevi, Şehir Hastanesi, itfaiye ve Muslubelen uygulama noktasını ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı.

Özkan, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

Yılbaşı gecesinde 1750 güvenlik personeli ve 226 ekibin görev başında olduğunu belirten Özkan, ilin birçok noktasında asayiş tedbirlerinin alındığını söyledi.

Kırşehir

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve beraberindekiler, Kırşehir Osman Yalçınkaya ve Mucur Hayrettin Ekim Huzurevlerini ziyaret ederek, yaşlıların yeni yılını kutladı.

Daha sonra Ankara-Kayseri karayolundaki uygulama noktalarında görevli personeli ziyaret eden Demiryürek, ardından itfaiye, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi, 112 Acil Çağrı Merkezine geçerek yoğunluk ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Demiryürek, Çuğun Jandarma Karakolu, Ahi Polis Merkezi Amirliği ve Cacabey Meydanı'ndaki uygulama noktasında görevli personeli de ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Vali Demiryürek'e, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım ve protokol üyeleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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