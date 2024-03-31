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Niğde, Kırıkkale ve Nevşehir'de Seyyar Sandık Uygulamasıyla Engelli ve Hastalar Oy Kullandı

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Niğde, Kırıkkale ve Nevşehir'de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen bazı seçmenler "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanırken bazıları da sağlık ekiplerinin yardımıyla sandık başına götürüldü.

Niğde'de hastalıkları nedeniyle yürümekte zorluk çektikleri için oy kullanmaya gidemeyen 28 kişi, İl Seçim Kurulunca oluşturulan seyyar sandıkta, vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Efendibey Mahallesi'nde oturan Leyla Kabadayı (63) ve Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan Leyla Temel de evlerine getirilen seyyar sandıkta oy kullandı.

Leyla Kabadayı, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek görevlilere teşekkür etti.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden rahatsızlığı nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen 77 yaşındaki Nuriye Aydoğdu Gürler, ambulansla Şehit Mustafa Sağlam İlkokulu'na getirildi.

Aydoğdu, sağlık görevlilerince ambulanstan alınarak oy kullanacağı sınıfa kadar götürüldü.

Oyunu kullandıktan sonra tekrar ambulansa getirilen Nuriye Aydoğdu, görevlilere teşekkür ederek, "Herkese hayırlı uğurlu olsun. Allah vatanımıza kolaylık versin. Ekipler evime gelip aldılar. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.

Öte yandan, okulun önüne kadar akülü aracıyla gelen başka bir vatandaş da sağlık ekiplerince oy kullanacağı sınıfa kadar taşınarak oy kullanmasının ardından tekrar aracına bırakıldı.

Nevşehir

Nevşehir'de de sağlık durumlarından dolayı oy kullanmaya gidemeyen 31'i kent merkezinde 88 kişi, İl Seçim Kurulunca oluşturulan 7 seyyar sandıkta oy verdi.

Öte yandan, okula gitmekte zorluk çeken engelli bireyler de belediyenin engelli nakil aracıyla oy vereceği okullara götürüldü.

Sandık görevlilerinin öncelik tanıdığı engelliler, kabinde oylarını verdikten sonra yine adreslerine bırakıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

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