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Niğde Kent Müzesi Yerli ve Yabancı Turistlerin İlgi Odağı

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Niğde Belediyesi tarafından kurulan Kent Müzesi, kentin tarihi ve kültürel değerlerini sergileyerek yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Müzede balmumu heykeller ve tarihi yapı maketleri de yer alıyor.

Niğde Belediyesince kentin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan eserlerin sergilendiği Kent Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde'nin önde gelen isimlerinin balmumu heykelleri ile şehre ait tarihi ve turistik yapıların maketlerinin de sergilendiği Kent Müzesi yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi.

Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırılan tarihi bedestende kentin kültürel mirasını yansıtan eserler yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentin tarihi değerlerinin korunup gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkı sunacak müzenin hem yöre halkının hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirtti.

Müzenin 09.00-17.30 saatleri arasında ücretsiz gezilebildiğini aktaran Özdemir, "Müzemizde sergilenen eserlerin önemli bir kısmı çağrımız üzerine eserlerini teslim eden hemşehrilerimize ait. Müzemize tarihi nesnelerini bağışlayan hemşerilerimize teşekkür ediyor, elinde Niğde'yi anlatan tarihi nesne ve kıyafetleri olan vatandaşlarımıza da bu eserleri müzemize bağış yapmaları konusundaki çağrımızı da yineliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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