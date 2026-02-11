Haberler

Niğde İl Jandarma Komutanı Okyar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Albay Okyar, 'Gazze: Açlık' ve 'Portre' gibi özel kategorilerdeki eserleri seçerek 2025'e damga vuran olayları değerlendirdi.

Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Okyar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Albay Okyar, " Gazze : Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin " Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı", "Spor" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede" karelerine oy veren Okyar, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğraflarını tercih etti."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
