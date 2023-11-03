Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, 22 olayı vücut izlerinden aydınlattı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eylül ayı içinde 22 olayı vücut izlerinden aydınlattı.

Niğde'de meydana gelen olayların aydınlatılması şüpheli ya da şüphelilerin tespitine yönelik Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 9 hırsızlık, 4 narkotik suçları, 1 ateşli silahla kasten öldürme, 1 ölümlü trafik kazası, 2 evden hırsızlık, 2 mala zarar verme, 1 dolandırıcılık, 2 dış il tespiti konuları olmak üzere 22 olay vücut izlerinden aydınlatıldı, 2 ölen şahsın kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirildi. Olaylarla ilgili 27 şüpheli tespit edildi. Öte yandan, Kriminal Bölge Polis Laboratuvarına gönderilen bulguların incelenmesi sonucunda ise,1 oto kurşunlama, 1 tehdit ve oto incelemesi, 2 genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 1 kasten yaralama konusu olmak üzere toplam 6 olayın aydınlatıldığı ifade edildi.

Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan, kimliği hakkında yalan beyanda bulunan 16 şüpheli şahıs ise ekipler tarafından parmak izlerinden tespit edildi. - NİĞDE