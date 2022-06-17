NİĞDE -İç Anadolu'daki okullarda karne heyecanı yaşandı

Niğde'de. öğrenciler karne sevinciyle yaz tatiline başladı.

Niğde'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 69 bin 144 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Sabah erken kalkan öğrenciler, karnelerini almak için büyük bir heyecanla süslenen okullarına geldi. Okul bahçesinde bekleyen veliler de evlatlarının heyecanına ortak oldu.

Niğde Valisi Mustafa Koç da İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ile Selçuk İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere karnelerini, madalyalarını ve başarı belgelerini vererek, onların mutluluğuna ortak oldu.

Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir eğitim ve öğretimin sonuna gelindiğini söyledi.

Öğrencilerle karne heyecanını birlikte yaşadıklarını belirten Koç, "İlimizde de 69 bin 144 öğrencimiz karne heyecanı yaşıyor. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Biz geleceğimiz olan o yavrularımıza güveniyoruz. Hepsini tebrik ediyorum, yaz tatilini verimli geçirmelerini, dinlenmelerini, büyüklerini ziyaret etmelerini ve önümüzdeki seneye hazırlık olması bakımından kendilerini sıkmayacak kitap okumalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.