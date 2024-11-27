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Niğde Hastanesi'nde Acil Müdahale Tatbikatı Düzenlendi

Niğde Hastanesi'nde Acil Müdahale Tatbikatı Düzenlendi
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Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, acil müdahale, sağlık personeline şiddet ve bebek kaçırma senaryolarını içeren tatbikatlar düzenleyerek, sağlık çalışanlarının ve hastaların güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastaya acil müdahale, sağlık personeline şiddet ve bebek kaçırma tatbikatı düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sağlıkta kalite standartları gereği senaryolar hazırlanarak pembe, mavi, beyaz ve kırmızı kod tatbikatı uygulandı.

Senaryo gereği yeni doğum yapan bir annenin bebeğinin kaçırılmasında pembe, nöroloji servisinde tedavi gören hastada aniden başlayan nefes darlığı ve göğüs ağrısına müdahale edilmesinde mavi, dahiliye polikliniğindeki hasta yakınının sağlık personeline gösterdiği tepki ve tehdit için beyaz kod verilmesi üzerine müdahaleler gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hastane başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan, hastanede Akıllı Çağrı Kod Sistemi ile dahili telefonlar üzerinden 1111 beyaz, 2222 mavi, 3333 pembe ve 4444 kırmızı kod tanımlamalarının yapıldığını belirtti.

Tatbikatta, kod uygulaması prosedürlerinin işleyişiyle ilgili durumu yerinde değerlendirdiklerini aktaran Doğan, "Hastanemizde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için gerçekleştirilen bu tatbikatlar öncelikle hastaların ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasını amaçlıyor. Hastaların daha güvenli ortamlarda hizmet alabilmeleri ve acil durumlara hazırlıklı olunması açısından büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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