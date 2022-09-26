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Niğde haberleri... Niğde'de yasal süresi dolup yurt dışına çıkarılmayan yabancı plakalı 2 otomobil ele geçirildi

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Niğde haberleri... Niğde'de yasal süresi dolup yurt dışına çıkarılmayan yabancı plakalı 2 otomobil ele geçirildi

Niğde haberlerine göre Niğde'de ülkeye girişi yapılan ve yasal süresi dolduktan sonra yurt dışına çıkarılmayan yabancı plakalı 2 otomobil ele geçirildi.

Niğde'de ülkeye girişi yapılan ve yasal süresi dolduktan sonra yurt dışına çıkarılmayan yabancı plakalı 2 otomobil ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ülkeye girişi yapılan, yasal süresi dolduktan sonra yurt dışına çıkarılmayan ve yetkisiz kişiler tarafından kullanılan veya yasadışı ticarete konu edilen 2 otomobili yakaladı.

Değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 2 araç, işlemlerin ardından Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Niğde Güncel Haberler

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