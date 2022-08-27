Su kuyusuna düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı Güncel Haberler Niğde'de tarladaki su kuyusuna düşen köpek, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Niğde'de tarladaki su kuyusuna düşen köpek, İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Konaklı beldesinde köpeğiyle gezintiye çıkan A.E, hayvanının tarlada bulunan su kuyusuna düştüğünü gördü. Köpeğini kendi imkanlarıyla çıkaramayan A.E, AFAD'dan yardım istedi. Ekipler, yaklaşık 23 metre derinliğindeki kuyuya inerek köpeği çıkardı. Güncel Kaynak: AA / Harun Reşit Yıldıko Niğde AFAD su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Su kuyusuna düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.