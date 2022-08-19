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9 milyon 500 bin dolu makaron ele geçirildi

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Niğde'de 2 tırda 9 milyon 500 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de 2 tırda 9 milyon 500 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana- Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde 2 tırı durdurdu.

Tırların dorselerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 9 milyon 500 bin dolu makaron bulundu.

Gözaltına alınan 2 sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Adana Niğde Güncel Haberler

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