Niğde haberleri... Niğde'de 2 yeni spor sahası ile tesis yapılacak

Niğde'de 2 yeni spor sahası ile tesisi daha kazandırılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kente, inşaatı için yer teslimi yapılan 2 yeni sahanın yanında, İç Anadolu Bölgesinin en büyük ve en kapsamlı spor tesislerinden biri yapılacak.

İki saha ve tribünlerinin yapım işi 25 milyon liraya ihale edildi. Eski arıtma tesisinin yerine de içinde basketbol, voleybol sahası, tenis kortu, kaykay pisti ve diğer spor branşları saha ve salonlarının bulunacağı tesis yapılacak.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gençleri ve çocukları spora yönlendirmek için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, "Hem spor yapmak isteyen gençlerin hem de sporcuların istifade edebileceği yeni spor sahaları yapıyoruz. Sahalar tribünleriyle birlikte tamamlandığında ve İç Anadolu Bölgesinin en büyük spor merkezi olacak tesis faaliyete geçtiğinde, burada ferdi spor branşlarının yanı sıra takım halinde spor branşlarının antrenmanları ve müsabakaları yapılabilecek. Spor tesisleri, Niğde'ye hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.