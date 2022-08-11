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Niğde haberleri: Dönmez: "Dünyaya 500 yıl yetecek bor rezervine sahibiz"

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Niğde haberler: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (12 SON)

Bakan Dönmez:

"( Eskişehir'deki nadir toprak elementi rezervi) Oradaki rezervi biz 10 yılda eritip tüketecek değiliz. Orada belki 100 yıl hem ülkemize hem de dünyaya yetebilecek bir üründen bahsediyoruz"

"(Lityum üretimi) Pilot üretime geçmiştik. Şimdi seri üretim için de ihalelerimizi yapıyoruz. Yıllık 600 ton kapasiteye Lityum'da da ulaşacağız. Türkiye 1200 ton da ithal ediyor bu arada"

"Dünyaya 500 yıl yetecek bor rezervine sahibiz."

AA / Güncel

Anadolu Ajansı Fatih Dönmez Eskişehir Güncel Haberler

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