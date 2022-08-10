Niğde haberleri: Akşener, Niğdeli Çiftçinin Kendisine Uzattığı Elektrik Faturası Karşısında Şaşkınlığını Gizleyemedi: "Ooo 60 Bin 264 Lira. ya Arkadaş, Bunu Gördükten...

Niğde gündem haberi | İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde’nin Gölcük beldesinde halka seslenirken bir çiftçi kendisine elektrik faturasını uzattı. Faturayı inceleyen Akşener, “Ooo 60 bin 264 lira. Ya arkadaş, bunu gördükten sonra konuşmanın anlamı yok. Nasıl ödeyeceksin kardeş? Buğdayın tümü yetmez ona. Bir ayda 60 bin… O 5-10 maaş alan danışmanlar, yan gelip yatan danışmanlar, saraylarda oturanlar, 60 bin lira bir ayda elektrik parası gelen bir çiftçi, ‘Bütün buğdayım buna yetmez’ diyen çiftçi. Üç ayda 180 bin lira ödeyeceksiniz. İşte sözün bitti yer” dedi.

Haber: MERVE GÜVEN/ENES CAN ÖZMEN - Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'nin Gölcük beldesinde halka seslenirken bir çiftçi kendisine elektrik faturasını uzattı. Faturayı inceleyen Akşener, "Ooo 60 bin 264 lira. ya arkadaş, bunu gördükten sonra konuşmanın anlamı yok. Nasıl ödeyeceksin kardeş? Buğdayın tümü yetmez ona. Bir ayda 60 bin… O 5-10 maaş alan danışmanlar, yan gelip yatan danışmanlar, saraylarda oturanlar, 60 bin lira bir ayda elektrik parası gelen bir çiftçi, 'Bütün buğdayım buna yetmez' diyen çiftçi. Üç ayda 180 bin lira ödeyeceksiniz. İşte sözün bitti yer" dedi.

Meral Akşener, bugün Niğde'nin Gölcük beldesinde esnafın ve yurttaşların sorunlarını dinledi. Kendisini karşılamaya gelen Gölcüklülere seslenen Akşener, şunları söyledi:

"20 Ocak 2020'den beri il il, dükkan dükkan geziyoruz. Gezme nedenimiz, Türkiye'nin yün yumakları ile hani kedilere atarlar ya kedilerin ayakları dolaşır, yün yumakları ile meşgul edilen siyasetin; kutuplaştırmaktan, insanları birbirine düşürmekten haz alanların atığı yün yumaklarını ortadan kaldırmak ve vatandaşın dertleri ile dertlenip, çözüm önerip, o çözümler üzerinden de bizi rekabet ettirmenizi sağlamak üzere yeni bir siyaset anlayışı üretmek üzere tam 2,5 yıldır geziyoruz.

"HELAL OYLARINIZLA DEMOKRASİ İLE SANDIKTA BUNARIN TAMAMINI ATTAYA BİRLİKTE GÖNDERECEĞİZ İNŞALLAH"

Sizi birbirinize düşürenlerin artık o oyunlarının, dümenlerinin sökmediği, seçmenin velinimet olduğu o yeni süreci, inşallah birlikte yeni bir siyaset anlayışını inşa ettik. Artık seçmen velinimet. Şuculuktan buculuktan dolayı oy verme isteği, birbirine düşman olma hali ortadan kalktı. Çocuğu açken, evladı 92 puanla tayin olamamışken, ayısı dayısı olan 58 puanla mülakattan tayin edilen gençlerin bulunduğu bir ülkenin varlığını görünce benim kardeşim anladı ki ağalar, 'harala gürele' deyip, sizi çırak çıkartıp kendi yandaşlarına paraları saçmışlar. 5-10 maaş alan danışmanlar varken senin çocuğun 4 yıllık, 2 yıllık üniversite mezunu olarak iş bulamıyorsa bu işte bir dümen var demektir. Bu dümen, bu harami düzenin inşa ettiği bir dümen. Bu dümeni de bu harami düzeni de birlikte yıkacağız. Helal oylarınızla demokrasi ile sandıkta bunların tamamını attaya birlikte göndereceğiz inşallah.

"38 MİLYAR LİRA İLE NİSAN AYINDA ATMADIĞINIZ GÜBRE ÜCRETSİZ OLARAK VERİLEBİLİRDİ, YÜZDE 50 MAZOTLARINIZDA İNDİRİM YAPILABİLİRDİ"

İki tane rakam vereceğim; hangi dümenler neticesinde ne haldesiniz. 24 milyar lira, Türk Telekom'dan alındı, Hariri'nin cebine konuldu. Hariri, Sayın Erdoğan'ın aile dostu, ayıp olur onu üzmek, sizi üzdüler. 24 milyar lira, Hariri'nin cebine konuldu. Ankara'da bir Ankapark var, çarpışan otomobillerin çarpışamadığı bir park. Tam 801 milyon dolar harcanmış, Türk parasıyla 14 milyar lira. Topla ikisini, 38 milyar lira birilerinin cebine girmiş. Kimin cebinden çıkmış? Hepinizin cebinden çıkmış. 38 milyar lira ile ne yapılabilirdi? Nisan ayında atmadığınız gübre ücretsiz olarak verilebilirdi, yüzde 50 mazotlarınızda indirim yapılabilirdi, elektrikte indirim yapılabilirdi, sizi aracı, dağıtıcı şirketlerin elinden kurtarabilirdi, gençlerimize istihdam yaratılabilirdi."

Bir çiftçi, Akşener'e seslenerek bir aylık elektrik faturasını gösterdi. Fatura bedelinin 60 bin 264 lira olduğunu gören Akşener, şaşkınlığını gizleyemedi ve konuşmasına şöyle devam etti:

" OOO 60 BİN 264 LİRA. YA ARKADAŞ, BUNU GÖRDÜKTEN SONRA KONUŞMANIN ANLAMI YOK"

"Ooo 60 bin 264 lira. ya arkadaş, bunu gördükten sonra konuşmanın anlamı yok. Nasıl ödeyeceksin kardeş? Buğdayın tümü yetmez ona. Bir ayda 60 bin. Ama 38 milyar lira gitti. Senin cebinden gitti, onun cebinden gitti, hepimizin cebinden gitti. Elbette haram zıkkım olsun ama artık buna 'dur' deme vakti geldi de geçti bile. Bundan sonra 'kaşının altında gözün niye var' diyene, 'hadi oradan' diyeceksiniz. O 5-10 maaş alan danışmanlar, yan gelip yatan danışmanlar, saraylarda oturanlar, 60 bin lira bir ayda elektrik parası gelen bir çiftçi, 'Bütün buğdayım buna yetmez' diyen çiftçi. Üç ayda 180 bin lira ödeyeceksiniz. İşte sözün bitti yer. O 38 milyar lira ile bunlar olmayabilirdi ama buna karşılık bir Haririler, iki de müteahhit cebini doldurdu gitti, diğerlerini saymıyorum bile. İşte bunda sonra bu harami düzeni yıkmak için mutlaka herkes gidip oy kullanacak ve bu gidişata 'dur' diyecek. Bu harami düzeni beraber yıkacağız ve en önemlisi diyeceksiniz ki muhteremlere, 'Bize üstten bakamazsınız, ayağımıza geleceksiniz, karşımızda resmi tanzim duracaksınız. Biz, sizi tartacağız. Ben asılım, büyük Türk milletiyim, sen yedeksin'. Seçmenin velinimet olduğu gün elbette ki bu harami düzen ortadan kalkacaktır. Yazık ya. Çiftinin, emeklinin, gencin gözyaşı ve cepleri dolduran haramiler. Haram olsun, zıkkım olsun."