Niğde haberi! Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı Güncel Haberler Niğde habere göre Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bağlama beldesinde bir kişinin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, düzenlediği operasyonda, şüpheliyi gözaltına aldı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 537 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Harun Reşit Yıldıko Niğde Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Niğde haberi! Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.