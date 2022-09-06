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Niğde haberi! Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

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Niğde haberi! Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Niğde habere göre Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bağlama beldesinde bir kişinin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda, şüpheliyi gözaltına aldı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 537 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

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