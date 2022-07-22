Niğde haber: Niğde Valisi Koç "Tekstil Kent" inşaatında incelemelerde bulundu Niğde haberine göre Niğde Valisi Mustafa Koç, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin ile Tekstil Kent inşaat alanında incelemelerde bulundu. Niğde Valisi Mustafa Koç, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin ile Tekstil Kent inşaat alanında incelemelerde bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Koç, milletvekilleri Ergun ve Gültekin ile Altunhisar ilçesinde 12,8 milyon lira yatırım maliyeti bulunan inşaat alanını gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Koç, tesisin ekonomiye ve istihdama katkı sağlayacağını belirterek, kente ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. 1500 metrekarelik 2 kapalı alanda konfeksiyon üretimi yapılacak tesiste, ilk etapta yaklaşık 300 kişi istihdam edilecek. AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel Mustafa Koç AK Parti Niğde Güncel Haberler

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